David di Donatello: per i bookmaker vittoria a “Il traditore”, tra gli esordienti c’è Igort

ROMA – La cerimonia di premiazione è in programma domani, venerdì 8 maggio, ma dai bookmaker arrivano i primi verdetti sui David di Donatello 2020. Per il premio cinematografico assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano, gli analisti Stanleybet.it puntano su “Il traditore” di Marco Bellocchio, in cima alla lavagna del Miglior film e della Miglior regia, entrambi a 1,40. “Il primo re” segue sul tabellone del Miglior film a 3 volte la scommessa, con il premio al regista Matteo Rovere che sale a 3,50. A chiudere il podio dei quotisti c’è “Pinocchio”, a 5,25, con la statuetta a Matteo Garrone a 6,50. Si va poi in doppia cifra, a 11,00, per il successo de “La paranza dei bambini” e di “Martin Eden”, con rispettivi registi – Claudio Giovannesi e Pietro Marcello – a 6,50 e 10,00. Per il Miglior regista esordiente, il favorito è il fumettista Igort, autore di “5 è il numero perfetto”: la vittoria è data 1,65, davanti a Phaim Bhuiyan, candidato per “Bangla” e offerto a 2,20. Si sale a 8,00 per Marco D’Amore (“L’immortale”), Carlo Sironi (“Sole”) e Leonardo D’Agostini (“Il campione”). Per la migliore attrice protagonista, riporta AGipronews, spicca infine il testa a testa tra Valeria Bruni Tedeschi (“I villeggianti”) e Valeria Golino (“Tutto il mio folle amore”), entrambe a 2,50; a seguire, Linda Caridi a 6,00 (“Ricordi?”), mentre si chiude con Isabella Ragonese, Jasmine Trinca e Lunetta Savino a 7,50 (rispettivamente per “Mio fratello rincorre i dinosauri”, “La dea fortuna” e “Rosa”).