Al via sul sito Radio 24.it: Homo-Covid. Il prontuario per i cittadini ai tempi del COVID-19. Su www.radio24.it uno sportello aperto alle domande degli ascoltatori sull’emergenza economica

Quando arriva la cassa integrazione? Dove ritiro i buoni per fare la spesa? Perché la banca non mi sospende il mutuo? Le bollette sono sospese? Come faccio con la palestra? L’asilo nido non mi sospende le rette! Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Ma posso rinviare il pagamento dell’affitto?

Homo-Covid è un progetto firmato Radio 24 e Consumerismo.it

Al via da giovedì 7 maggio sul sito www.radio24.it di Radio 24 lo sportello HOMO COVID, un progetto di Radio 24 in collaborazione con Consumerismo per rispondere alle domande degli ascoltatori sull’emergenza economica provocata dal coronavirus che sta creando una serie di problemi a molti italiani.

Un prontuario per tutti : famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori, un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare i disagi derivati dall’emergenza sanitaria.

Sul sito di Radio 24 verranno pubblicate le domande e le riposte degli esperti divise per sezioni: dalle bollette (energia, gas, acqua, telefono, pay tv, tassa rifiuti) ai mutui e prestiti, dal lavoro (bonus liberi professionisti, reddito di cittadinanza, cassa integrazione) ai trasporti pubblici e privati, dal fisco e tributi (dichiarazioni dei redditi e rateizzazioni fiscali) alla casa (affitto).

Per tutte le domande scrivere a: duedidenari@radio24.it e assistenza@consumerismo.it

In queste settimane sono esplosi problemi seri: quelli di chi ha dovuto chiudere aziende, abbassare la saracinesca di negozi e studi professionali e quelli di chi ha perso il lavoro, senza riuscire cosi, da un giorno all’altro, a sopportare il peso degli impegni finanziari di sempre: mutuo, affitto, bollette e persino la spesa quotidiana, per migliaia di persone, sono diventati un incubo. Ed è necessario districarsi fra i diversi provvedimenti di legge.

Radio 24 e le associazioni dei consumatori sono stati travolti da migliaia di richieste di chiarimento: sono un agente di commercio, mi spetta il contributo di 600 euro? Posso chiedere al proprietario di casa di non pagare l’affitto? Assisto mia mamma anziana fruendo della legge 104: con il Covid cambia qualcosa?

Due di denari, programma di Radio 24 da sempre impegnato nel fornire agli ascoltatori informazioni utili, puntuali e di servizio e Consumerismo, rivista on line che aiuta i consumatori ad avere informazioni corrette ed evitare le fake news, hanno così dato vita al progetto Homo-Covid per dare una mano ai cittadini.

HOME COVID : https://www.radio24.ilsole24ore.com/iniziative-speciali/homocovid–prontuario-i-cittadini-tempi-covid19-140200-ADmk5jO

Due di denari . Con Debora Rosciani e Mauro Meazza.

E’ un programma di Radio 24 in onda da Lunedì a Venerdì, dalle 11 alle 12. Una legge che cambia? Un rovescio di borsa? Una richiesta incomprensibile del fisco? Sono le domande di tutti i giorni a cui, quotidianamente, il programma Due di denari dà risposte con ospiti ed esperti .

Consumerismo.it

E’ un giornale on line dalla parte dei consumatori, blog di riferimento per la tutela dei consumatori. Gli esperti Luigi Gabriele e Antonio Rosetta che partecipano a questo progetto di orientamento consumeristico e fiscale, sono impegnati da anni nella tutela dei consumatori.