SCUOLA, FIORAMONTI: Entro settembre abbiamo bisogno di un “esercito di ruolo”

“Entro settembre avremo bisogno di un vero e proprio “esercito di ruolo” per garantire una ripartenza efficace e sicura”. Così afferma l’On.Fioramonti,già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Oggi è un giorno importante- continua Fioramonti-, perché in VII Commissione al Senato si discuteranno gli emendamenti al DL Scuola, compresa l’annosa questione di come condurre i concorsi in piena pandemia allo scopo di aumentare il più possibile gli organici di docenti e dirigenti entro settembre”.

“La didattica a distanza (DAD) è utile ma non sostitutiva di quella in presenza. Secondo i i pedagogisti olandesi con la sola DAD il livello di apprendimento scende al 40% del normale”.

“È necessario un nuovo modello di Scuola, che inverta la tendenza degli ultimi anni: dobbiamo passare dalla Scuola centralizzata in super-plessi da oltre 1000 studenti alla Scuola di prossimità, cioè una rete di piccoli istituti da massimo 200 studenti collegati in rete ma diffusi sul territorio (recuperando scuole dismesse, strutture comunali, ecc.), aumentando quindi gli spazi e riducendo i numeri di alunni per classe”.

“Una Scuola di prossimità, aiuterebbe le tante ragazze ed i tanti ragazzi con disabilità- ad oggi completamente dimenticati nella fase della pandemia-, rimuovendo tutti quegli ostacoli per poter frequentare la Scuola.

“La disabilità ed il “dopo di noi” come principio trasversale alle politiche.

Non possiamo permetterci una società che non riduce le differenze, ma le acuisce. Da tempo sostengo un progetto sperimentale da realizzare nel mio territorio: una piccola ‘smart city’ che permetta a persone con disabilità e persone normodotate di vivere in modo inclusivo, annullando le barriere e creando opportunità di condivisione, formazione e lavoro comune”.

“Spero che le amministrazioni locali, possano presto dare luce verde alla realizzazioni di progetti come questo- conclude infine Fiornamonti-, a riprova di come la realizzazione di una società migliore dipenda solo da noi.”