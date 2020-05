SuperEnalotto – Riparte il gioco più pop di Sisal: Jackpot quota 36 milioni, si gioca da oggi

ROMA – E’ senza dubbio il gioco più pop di casa Sisal, il più amato dal popolo delle schedine da due euro. E, con l’estrazione di domani, il SuperEnalotto torna con un Jackpot da 36,3 milioni di euro: un bottino ricco, dopo uno stop senza precedenti. La caccia al “6” si è interrotta sabato 21 marzo 2020, ultimo appuntamento prima del blocco deciso dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Anche il SuperEnalotto, ricprda Agipronews, ha dovuto fermarsi davanti all’emergenza sanitaria, in parte per tutelare gli addetti allo svolgimento delle estrazioni e in parte per garantire sicurezza a chi era abituato a giocare nelle ricevitorie. Da oggi sarà possibile tornate a giocare in vista dell’estrazione di domani, martedì 5 maggio 2020. Una sosta forzata che è arrivata dopo un’annata positiva per il gioco di casa Sisal: nel 2019 la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar ha raggiunto 1.665 milioni di euro, soprattutto grazie al premio di prima categoria messo in palio fino a estate inoltrata. Il 13 agosto 2019, a Lodi, è stato centrato il Jackpot record da 209 milioni di euro, il più alto in assoluto nella storia del gioco, dopo un’attesa lunga 14 mesi. E non è tutto. Nel 2019 il “6” è stato realizzato anche un mese più tardi, con i 66,4 milioni vinti il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Premi di prima categoria a parte, il SuperEnalotto ha regalato soddisfazioni, nel 2019, anche con le vincite “minori”: con i nove 5+ centrati nel corso dell’anno, le somme distribuite sono arrivate a 6 milioni di euro, mentre con i 5 più ricchi (dai 50mila euro in su) il totale è di 11,1 milioni di euro. Anche il 2020 è iniziato bene, con i 124 milioni raccolti a gennaio e i 122 milioni di febbraio; in poco più di due mesi, poi, c’è stato tempo per un altro “6”, centrato per la prima volta in Liguria, ad Arcola (SP), dove, riporta Agipronews, sono andati 67 milioni a fine gennaio. Da inizio anno solo con i premi di seconda categoria principali sono stati vinti oltre 2 milioni di euro; l’ultimo sussulto è arrivato proprio il 21 marzo scorso, con il “5” da 121mila euro finito in Sardegna, a Sassari.

Nella famiglia del SuperEnalotto, anche il SiVinceTutto ha dovuto fermarsi ai box. Il concorso che ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera è rimasto fermo dal 18 marzo 2020, quando è stato distribuito un totale di 134.823 euro. Gli ultimi premi di prima categoria, in questo caso, sono arrivati subito dopo il Carnevale, il 26 febbraio 2020, con due vincite da 31.027,05 euro.