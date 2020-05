Dalla Sicilia il Festival Live Music #indirettadacasamia” su Tele’s Puta Radio TV

Messina, 2 maggio 2020 – "Chi fermerà la musica" è il titolo di una famosa canzone che, oggi più che mai, ci dà l'idea di quanto immenso sia il potere della musica, ossia la sua capacita di unire, di aggregare ed avvicinare persone lontane, impossibilitate a stare vicine, che riescono a sentirsi molto vicine, accanto le une alle altre, nonostante l'imperversare dell'epidemia da Coronavirus, che, a causa della sua subdola letalità, ha rinchiuso tra le mura di casa l'intero universo, isolando le persone e bloccando quasi tutte le attività umana.

Emerge, difatti, che l’unica forma di attività umana che il virus non è riuscito a umiliare e non riuscirà a scalfire minimamente è la creatività artistica, soprattutto quella legata alla musica, che, da sempre. supera ogni barriera. La pensa così anche il Patron dell’iniziativa musicale Festival Live Music #indirettadacasamia” , nonché a utore e regista, Franco Arcoraci , il quale dichiara: “A nche se siamo costretti a stare distanti la musica ci unisce “. Lo spettacolo musicale andrà in onda domenica 3 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, sull’emittente televisiva siciliana Tele’s Puta Radio TV , canale 611 del digitale terrestre, in streaming, sull’App Puta Radio e sull’omonima pagina Facebook. Paky Arcella da Milano , Giusy Venuti dalla sede centrale di Puta Radio Tv ed Helga Corrao dalla sede di Puta Radio Tv di Messina, condurranno la kermesse l che vedrà partecipi artisti del calibro d i Alessio Creatura,Romantika, Davide De Marinis, Carlo Merca dante, Dario Bal dan Bembo, Marco Ferra dini e Marta Ferra dini, RosarioVenuti, Mirko Casadei, Gino Accar do , Antonello Carozza , Gerardo Tango, Alex Silipo , Silver , Gianluca Ran do, Cecilia Gayle, Carmelo Pellitteri e Christine Pirrotta, Antonio Zuozo, Ro dolfo Maria Gor dini, Franco J.Marino, Antonio Mancini, Gisella Cozzo,Deshe dus, Gianni Dru di, Gianluca Gemini, Dreams Music, Natale Galletta e Giovanni Galletta, Barbara Cavaleri, Jacopo Perosino, Liana Marino, Miriam Foresti, Skaperol, Vorianova, Mizio Vilar di.

In collegamento Federico l’Olandese Volante (Disc Jockey), Mario Falcone (Scrittore), Daniele Unione (Chef), Carlo Lecchi (Presidente Associazione Vinile Italiana), Alex Peroni (Speaker Radiofonico), Biagio Maimone (Opinionista), Aurelio Coppeto (Opinionista) Sandra Caschetto ( Opinionista ), Giuseppe Gallinella (Opinionista), Mauro Paoluzzi (Produttore Discografico), Ivan Cottini (Ballerino), Bianca Maria Berardi (Ballerina).

Tale iniziativa si propone di f avorire un messaggio di solidarietà e di sostegno a favore dell’organizzazione no-profit messinese “Il sogno di Morgan”, che si prefigge l’intento di reperire fondi per l’acquisto di un esoscheletro cibernetico per il giovane Morgan Bertolami, affetto da tetraparesi spastica.