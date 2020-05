La Felicità In onda su RAI 3 nazionale nella rubrica “Il Settimanale” del TGR il video “La Felicità” Con Simona Molinari feat. Peter Cincotti accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana

Sabato 2 maggio ore 12.25 – RAI 3 Nazionale

Il video con il brano “La Felicità”, realizzato dalla Fondazione the Brass Group con Simona Molinari, feat. Peter Cincotti, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, sarà trasmesso sabato 2 maggio alle ore 12.25 su RAI 3 Nazionale durante la rubrica “Il Settimanale” del TGR curata da Monica Busetto e dal vicedirettore responsabile del tgr Roberto Gueli. Con la diffusione in rete del video, il Brass desidera dare un messaggio ben preciso, in questo particolare momento storico: diffondere positività, dando forza d’animo e coraggio, grazie alla partecipazione di testimonial d’eccezione quali Simona Molinari da Milano, Peter Cincotti da New York e l’Orchestra Jazz Siciliana dalla Sicilia. “Il Jazz è vita, creatività, arte, unione, condivisione – dichiara il presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia – è per tale ragione desideriamo stare vicino, attraverso questo video, a tutti coloro che stanno a casa o che lottano ogni giorno per sopravvivere. Un pensiero particolare di dedica va agli angeli del nostro tempo, i medici, gli infermieri, gli operatori civili e tanti tanti altri che stanno aiutando il prossimo”.