Economia. 2 milioni di euro ai comuni isolani non capoluoghi che nel 2019 hanno ospitato almeno mezzo milione di turisti

Palermo 1 maggio 2020 – 2 milioni di euro ai comuni non capoluoghi di provincia che lo scorso anno hanno avuto almeno 500mila turisti e che quest’anno avranno un grosso danno economico dal covid. Tra questi comuni anche la splendida Cefalù e le altre città turistiche la cui economia è stata messa in ginocchio a causa del lockdown da Coronavirus. E’ quanto prevede l’emendamento fortemente voluto anche dal Movimento 5 stelle all’Ars alla riscrittura governativa dell’articolo 9 della Finanziaria in corso. “Il nostro impegno – spiegano i deputati – è che queste località possano al più presto tornare a splendere di luce propria”.