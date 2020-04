Università, Fioramonti: “Nessuno studente deve essere lasciato indietro”

“Nessuno studente deve essere lasciato indietro. Gli studenti della fascia medio bassa di reddito risultano essere quelli maggiormente colpiti.” Così afferma in una nota l’On. Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“La questione del pagamento degli affitti “a fondo perduto” per gli studenti fuori sede- continua Fioramonti- a seguito della sospensione della didattica in presenza nell’emergenza corona virus, che ha permesso il ritorno degli studenti nelle rispettive abitazioni di appartenenza, inciderà pesantemente sul diritto allo studio se non si interviene”.

“Non possiamo permetterci che studenti che lavorano per mantenersi gli studi e pagare l’affitto, debbano essere costretti ad abbandonare gli studi. Pertanto, ho sottoposto tale istanza all’attenzione del Ministro dell’Università e della Ricerca, attraverso il deposito di un’interrogazione a risposta scritta, affinché possa rispondere in maniera adeguata a tale difficoltà che potrebbe rappresentare una calamità naturale per il diritto allo studio”.

“Non possiamo lasciare indietro nessuno-conclude infine Fioramonti-, tantomeno gli studenti meno abbienti che insieme a tutti gli altri rappresentano il nostro futuro e la nostra potenziale speranza per la ripresa”.