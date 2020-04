Finanziaria, all’Ars Forza Italia presenta mozione per attivazione wireless free in tutti i comuni

Caputo (FI): “Una garanzia per il diritto allo studio con lezioni in modalità DAD, specie per chi è in difficoltà economica”

Palermo, 30/04/2020: Il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars ha presentato una mozione per impegnare il Governo Musumeci all’attivazione in tutto il territorio siciliano il servizio wireless free , attraverso finanziamenti destinati ai Comuni dell’Isola. A renderlo noto e’ il Deputato Regionale del Gruppo di Forza Italia e componente della Commissione parlamentare Attivita’ produttive, on. Mario Caputo, che ha chiesto il voto della mozione contestualmente al varo della Finanziaria in corso esame all’Ars. L’iniziativa è indispensabile in conseguenza della pandemia da Covid-19 che ha determinato la doverosa chiusura degli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, al fine di prevenirne il contagio. Con l’ordinanza della chiusura delle scuole e la conseguenziale sospensione dell’attività didattica ogni Istituto ha adottato la modalità DAD, didattica a distanza, ovvero il collegamento online per consentire le lezioni a tutti gli studenti.

“E evidente – dichiara Caputo – che non tutti gli studenti hanno un’illimitata disponibilità di gigabyte o la possibilità del wi-fi nella propria abitazione, strumenti necessari per il collegamento ad internet, per potere accedere al canale di frequenza in modalità DAD e seguire le lezioni, fondamentali per prepararsi agli esami, senza interruzione di collegamento. Al fine di dare un supporto importante alle famiglie degli studenti sul piano della DAD – didattica a distanza e per consentire a tutti i comuni dell’Isola di potere attivare il servizio wireless ho chiesto al Governo Regionale di volere predisporre risorse a valere sui fondi destinati agli Enti Locali e della Pubblica Istruzione, affinchè tutti i Comuni del territorio siciliano attivino il servizio wireless free, senza limiti di tempo, per consentire sia la connessione wi-fi ad ogni cittadino che il diritto allo studio per gli studenti con difficoltà economiche. Si tratta di servizi fondamentali per velocizzare le comunicazioni e rendere più diretto il rapporto educativo e scolastico a distanza, senza gravare sulle risorse familiari, che in tenpi di Covid -19 sono drasticamente ridotte”.