Coronavirus, Radicali: ieri Meloni di fronte a Parlamento, anche altri cittadini hanno diritto di manifestare

“Ieri Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni in testa, ha manifestato davanti al Parlamento. Lo stesso diritto di manifestare non può essere esercitato dal resto dei cittadini e delle forze politiche, sociali e civili: per questo chiediamo al Governo di attivarsi subito per ripristinare, con la fase 2, i diritti politici e sindacali finora sospesi, a partire da una chiara regolamentazione del diritto alla manifestazione pubblica politica e sindacale, nel rispetto del distanziamento” dichiarano Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani.

“Riteniamo altrettanto necessaria l’individuazione di modalità di raccolta firme per via digitale così come la garanzia del pieno accesso al diritto di voto per tutte le persone che si troveranno in isolamento domiciliare o a rischio contagio in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali”.