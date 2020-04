Sicilia: Covid-19. Fava “Garantire risorse per interventi urgenti e specifici”

“Faccio mia la preoccupazione lanciata dai sindaci di Lampedusa e Pozzallo affinché i due Comuni possano proseguire in sicurezza, per migranti e popolazione, l’azione di accoglienza.

Abbiamo presentato un apposito emendamento per assegnare le necessarie risorse.

Puntiamo a dare certezze sull’effettivo ammontare degli aiuti, in particolare per le fasce deboli della popolazione siciliana, per il terzo settore e per alcuni specifici settori (turismo e beni culturali, ristorazione, fitness, saloni di barbieri e parrucchieri, editoria) che necessitano di interventi urgenti e specifici”.

Lo dichiara il Presidente della commissione regionale antimafia all’ARS CLAUDIO FAVA, in merito alla Finanziaria in discussione in Ars