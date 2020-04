Sicilia – Concessioni lidi balneari. ARS approva Decreto per semplificazione rinnovi al 2033

La Commissione Territorio dell’ARS ha dato oggi parere favorevole al Decreto dell’Assessore regionale Totò Cordaro che mira a snellire le procedure burocratiche per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime fino alla fine del 2033.

Il decreto prevede infatti una procedura semplificata, tramite la procedura di autocertificazioni sostitutive di tutta la documentazione già in possesso della Regione o di altre amministrazioni pubbliche. Prevede inoltre che non si richieda la documentazione relativa al DURC.

“Sono tutte norme di buon senso – afferma Marianna Caronia della Lega – perché di fronte alla crisi gravissima di tutto il settore turistico occorre fare tutto quanto è possibile per sostenere la ripresa e l’impresa. E’ un motivo in più per confermare la bontà della proposta di esonerare i gestori dal pagamento dei canoni demaniali, che voteremo domani con la finanziaria.”