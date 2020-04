I GIORNI DELLA PESTE” di Carlo Ruta

Ci siamo, a giorni, in arrivo,il libro I GIORNI DELLA PESTE”, firmato daEsso inaugura la collana “PASSATO E PRESENTE”, una riflessione lucida, elaborata passo passo, a stretto contatto con gli eventi, mentre si spande il contagio del Covid 19, in Italia, in Europa, in altri continenti. Al lume tuttavia della storia lunga, che dall’autore viene «adoperata» come un richiamo costante, un sostrato di esperienze da cui trarre lezioni, indizi, termini di paragone, ritenendo possano essere utili, anch’essi, a contrastare il disorientamento prodotto dalla pandemia. Ne esce una disamina attenta delle fratture che mettono in discussione e sconvolgono i modelli di vita imperanti mentre sollecitano il mondo più industrializzato ad una autoanalisi profonda. Una critica pacata ma ferma ai sistemi, perché cambino stili e modi d’essere.Una indagine in progress, che scandaglia le radici di un dramma per tanti versi prevedibile. Una esortazione continuata a lasciarsi ispirare dalla saggezza prudente, dalla phronesis di cui scriveva Aristotele, quale fondamento della vita sociale e del buongoverno.