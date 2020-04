Donna non si ferma a posto di controllo, viene inseguita , bloccata ed arrestata ; aveva droga in auto

I Carabinieri della stazione di Piansano hanno arrestato una donna del posto, che ieri sera alla vista della pattuglia che effettuava un posto di controllo , finalizzato tra l’ altro alla regolare circolazione delle persone soggette a distanziamento sociale a causa dell’ emergenza determinata dal cosi detto “ corona virus “ , anziché fermarsi all’ alt come richiesto dai carabinieri , ha accelerato evitando il posto di controllo e tentando, accelerando la corsa , di far perdere le tracce fuggendo con l’ auto per le vie del centro di Piansano ; i carabinieri senza mettere in pericolo la circolazione, con una manovra fulminea e repentina hanno riposizionato la macchia per l’ inseguimento non perdendo mai di vista la fuggitiva, e bloccandola al centro di Piansano; immediatamente bloccata e perquisita è stata trovata in possesso di 3 grammi di eroina suddivisa in dosi da cedere; veniva quindi dichiarata in arresto dai carabinieri e messa a disposizione della Procura di Viterbo