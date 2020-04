CORONAVIRUS, FIORAMONTI: “Adesso è il momento di un mondo oltre il Covid-19 e il Pil”

“Adesso è il momento di pensare ad un mondo dopo il Covid-19, ma soprattutto dopo il PIL”. Così afferma in una nota l’On. Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Domani dalle ore 17:00 alle 19:00, in diretta streaming dalla pagina Facebook di Ecofuturo Festival in occasione della presentazione del mio libro “Il mondo dopo il Pil. Economia e politica nell’era della post-crescita”, sarà con me un panel di eccezione da Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS), Leonardo Becchetti, Professore ordinario di Economia politica, Università Tor Vergata di Roma, Annalisa Corrado, Responsabile tecnica AzzeroCO2, Averaldo Farri, Division Director ZCS Azzurro, Jacopo Fo, Cofondatore Ecofuturo Festival, Andrea Roventini, Professore ordinario di Economia, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Dario Tamburrano, già europarlamentare e in regia Sergio Ferraris, giornalista scientifico e ambientale, con le incursioni e le domande di Fabio Roggiolani, cofondatore Ecofuturo Festival.”

“Un’occasione per riflettere, proporre ed elaborare strategie comuni per la ripresa oltre la logica del PIL e del Covid-19-conclude infine Fioramonti-, che mai come in questo periodo risultano essere strettamente correlate. È necessario fare presto e fare insieme, combinando tutte le idee possibili per garantire la ripresa economica in un’ottica ecosostenibile, fuori anche dalla ferrea logica dei parametri di Maastricht, per garantire maggiore possibilità di ripresa e di azione.”