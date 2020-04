Sicilia – Regione. Fava “Assessore Messina irresponsabile. Meglio che se ne vada”

"Con la Sicilia in ginocchio, dilettarsi nei fotomontaggi denigratori nei confronti dei Presidente Conte è già ridicolo.

Se a farlo è l’Assessore regionale responsabile per uno dei settori più colpiti, quello del turismo, si tratta di un comportamento irresponsabile che indica l’assenza della benché minima cultura istituzionale, soprattutto quando si fa parte di una Giunta che non riesce nemmeno ad organizzare il semplice invio delle domande per la cassa integrazione.

L’assessore Messina si ricordi, se ne è capace, di essere alla guida di un comparto che oggi sta soffrendo, con migliaia di posti di lavoro a rischio.

Se non ne è capace, è meglio che se ne vada.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava