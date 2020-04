Sicilia – Fondi UE per sostegno a ripresa post Covid-19. Lega “Garantire sviluppo rurale”

“Abbiamo condiviso la scelta del Governo regionale di ricorrere ad una profonda rimodulazione dei fondi europei disponibili per la Sicilia per far fronte alla grave crisi socio-economica causata dal Covid-19.

Stiamo però attenti a non creare più danni di quelli che si vogliono riparare. Questi fondi sono infatti essenziali per programmi e processi di sviluppo di importanti aree geografiche ed economiche della nostra regione. A ciò si aggiunga che spesso alcuni di questi fondi non hanno alternative per il sostegno dell’economia locale, soprattutto nelle aree interne o rurali.

Per questo proporremo domani un piccolo ma significativo emendamento alla Finanziaria, affinché siano esclusi dalla riprogrammazione non solo i fondi già destinati e con contratti vincolanti ma anche quelli finalizzati ai cosiddetti CLDD, i percorsi di sviluppo gestiti dalle comunità locali di cui sono espressione molti Gruppi d’azione locale.”

Lo affermano i deputati regionale della Lega, Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa