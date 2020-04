Parkett supporta la Croce Rossa italiana con i live streaming di “Homework”

Il COVID-19 ci tiene ormai segregati ed impotenti un casa da diverse settimane.

Ciononostante c’è chi continua a combattere insieme per fermare la pandemia, sostenere i più vulnerabili e ricostruire meglio, in solidarietà.

Parkett (parkettchannel.it), la webzine dedicata alla musica elettronica più letta in Italia, ha lanciato ad esempio “Homework” una lodevole iniziativa a sostegno della Croce Rossa Italiana, impegnata con coraggio e umanità nella guerra al Coronavirus.

Oltre all’attività di emergenza, Croce Rossa Italiana continua infatti a sostenere le persone più vulnerabili, intensificando con amore ed abnegazione tutti i servizi per chi è costretto a rimanere a casa, come la spesa a domicilio, il trasporto dei malati, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

Ed è davvero apprezzabile che Parkett abbia voluto supportare l’organizzazione di volontariato, attraverso una iniziativa di tale spessore, volta a soddisfare il bisogno di avere una via di fuga o uno strumento per affrontare la terribile emergenza sanitaria.

Il progetto prevede l’esibizione in video streaming dei principali dj del panorama italiano e internazionale, un modo potente e genuino per rendere meno pesante la quarantena.

Durante la loro performance gli spettatori possono fare un’offerta libera collegandosi sul sito della Croce Rossa Italiana.

Del resto, è stato scientificamente dimostrato che la musica abbia un effetto speciale sul cervello, sul corpo e persino sugli aspetti emotivi dell’essere umano.

“Questa iniziativa nasce in un periodo storico molto particolare che, speriamo, possa terminare nel più breve tempo possibile – ha commentato Simone Nocentini, fondatore di Parkett – molti dei nostri lettori sono costretti a rimanere dentro le loro case e crediamo che “Homework” possa essere un modo utile per illuminare un po’ le loro giornate con la musica, in questo periodo particolarmente buio. “Homework”, in questo senso, cerca di colmare la ferita inferta dal Corona Virus al mondo della notte”.

Dopo l’annuncio, moltissimi artisti si sono resi disponibili e hanno aderito all’iniziativa:

“Il programma iniziale prevedeva un appuntamento settimanale – ha aggiunto Simone Nocentini – ma, per fronte di tutte le adesioni che abbiamo ricevuto, siamo stati piacevolmente costretti ad allargare “Homework” a tre djset a settimana. La cosa ci inorgoglisce perché durante tutte le performance, gli ascoltatori possono fare una donazione alla Croce Rossa Italiana, per far fronte all’emergenza COVID-19 e maggiori sono i djset e più probabilità abbiamo di poter fare donazioni. Potete visitare la nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/parkettchannel) o il nostro sito ufficiale (https://www.parkettchannel.it/) per scoprire i prossimi appuntamenti in programma”.

Il potere della musica non ha limiti. La musica guarisce, la musica unisce. È una medicina per l’anima.

