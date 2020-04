Caso Feltri – Il Comitato Etico Popolare esprime soddisfazione sulle decisioni dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Il Comitato Etico Popolare, prendendo atto delle indignazioni di più Movimenti e realtà alle dichiarazioni di Feltri, che dall’alto degli studi Mediaset ha offeso, vessato, diffamato il Popolo Siciliano, esprime soddisfazione sulle decisioni dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti di denunciare Feltri per danno di immagine alla categoria, unitamente come ciliegina sulla torta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Certamente esprimiamo soddisfazione per l’ispirazione che hanno avuto tali ordini davanti alle collere di più Siciliani e di più esponenti del Comitato che anche in maniera singola hanno fatto diventare virali le proteste che vengono sostenute in pieno dal Comitato Etico Popolare. Orbene, che Feltri vada a giudizio affinché giustizia sia fatta, ci fa molto piacere, e ci fa ancora più piacere che ci vada con tutta probabilità insieme al giornalista Giordano che gli ha dato spazio. Il Comitato Etico Popolare metterà comunque il carro davanti ai buoi, tutto ciò per evitare che comunque qualcuno del nord faccia cassa in maniera strumentale sulle spalle del Popolo Siciliano. A ciò aggiungiamo e comunichiamo che il Comitato Etico Popolare si costituira’ parte lesa e civile nel processo che si andrà ad instaurare unitamente al Movimento delle Api – Sicilianisti di cui sono Garante ed unitamente al Movimento Etico Siciliano, e lo farà in ogni grado di giudizio, integrando alle denunce ed alla costituzione di parte civile il fatto che il Sig. Feltri ha espresso anche delle calunnie e dei gravi pregiudizi sul superamento della Lombardia anche nelle cure sanitarie, quando invece è praticamente constatabile che invece in questo periodo di quarantena da Covid la Sicilia nelle proprie strutture sanitarie ha fatto pure da badante alla Lombardia nella cura di alcuni suoi pazienti che ricoverati in ospedali Siciliani sono pure guariti e questo dimostrerà come la Sicilia oltre l’accoglienza abbia nelle proprie capacità anche la solidarietà. Detto ciò comunichiamo che per dare seguito a quanto affermiamo nei prossimi giorni il Comitato Etico Popolare si recherà presso il Comando dei Carabinieri dove abbiamo sede legale, per formalizzare la querela di parte atta a costituirci parte civile, chiedendo l’identificazione del Sig. Feltri e del Sig. Giordano. Concludiamo auspicando che la Regione Lombardia attraverso il suo Presidente prenda le distanze.

Antonio Cipriano

Presidente C.E.P e Garante del Movimento delle Api -Sicilianisti e del Movimento Etico Siciliano .