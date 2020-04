Palmeri (M5S): “Consegne a domicilio, bene misure chiare e stringenti. Ci abbiamo lavorato con la croce Rossa”

La deputata Ars “ La circolare della Protezione Civile è frutto delle nostre proposte. Il settore andava regolamentato”.

Palermo 23 aprile 2020 –“Regolamentare le consegne la domicilio, in piena emergenza Covid-19, era importante e doveroso, siamo contenti che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana lo abbia fatto accogliendo le proposte che abbiamo suggerito, che abbiamo messo a punto con la Croce Rossa. In questo momento tanto delicato la politica deve guardare al Bene Comune e quindi è obbligo morale per tutti i deputati mettere a disposizione di questo ogni risorsa materiale ed immateriale, vista la situazione eccezionale”.

Lo afferma la deputata M5S all’Ars Valentina Palmeri a commento della circolare della Protezione Civile che prevede comportamenti precisi per i riders che si occupano delle consegne a domicilio, tra queste l’uso delle mascherine e dei guanti monouso, l’uso dei pos per il pagamento o, in alternativa, per contanti ma mantenendo le distanze minime di sicurezza.

“Le prescrizioni della circolare – afferma la deputata – trovano attuazione sia nei confronti delle aziende che effettuano consegne o ritiri a domicilio che delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di ritiro e consegna a domicilio della spesa alimentare a favore delle persone con più di 65 anni che vivono da sole in casa dei disabili e di coloro che non hanno possibilità di spostarsi” conclude Palmeri.