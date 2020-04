CORONAVIRUS, DOPO LO STOP TORNANO I GIOCHI DELLA TRADIZIONE: OK A LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE IN TABACCHERIA

ROMA – A un mese dallo stop quasi totale – se si esclude la vendita di Gratta e Vinci – la raccolta dei giochi fisici può ripartire. Il decreto firmato oggi da Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, apre la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Prima tappa della graduale ripresa, come riporta Agipronews, sarà il 27 aprile, quando nelle tabaccherie sarà di nuovo possibile giocare al “10 & Lotto”, “Millionday” “Winforlife” e “Vincicasa”, tutti bloccati dal 30 marzo. Rimane invece operativo «l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori» su cui normalmente vengono trasmessi i risultati delle estrazioni, fattore che potrebbe creare assembramenti all’interno dei locali. Il secondo passo è previsto il 4 maggio, con il ritorno di Lotto, SuperEnalotto e SuperStar che invece si erano fermati il 21 marzo. Oltre ai “classici” del martedì, del giovedì e del sabato, i giocatori ritroveranno il “SiVinceTutto SuperEnalotto” (appuntamento del mercoledì) e l’”EuroJackpot”, il concorso europeo del venerdì sera, che mancava dal 20 marzo. In tutti questi casi le estrazioni «verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria». Sempre il 4 maggio, inoltre, saranno nuovamente disponibili le scommesse «che implicano la certificazione» del personale ADM, ovvero quelle inserite nel palinsesto ordinario dei Monopoli. Per trovare anche l’offerta complementare gestita e certificata direttamente dai concessionari – su eventi “di nicchia” o comunque più particolari – bisognerà attendere l’11 maggio, quando torneranno pure le scommesse virtuali e sarà possibile riaccendere le slot machine, spente in tabaccheria dal 21 marzo. Rimarranno invece chiusi fino a nuovo ordine gli altri punti vendita dedicati al gioco, i primi a essere fermati con il dpcm dell’8 marzo: per sale scommesse, sale bingo, sale vlt, ma anche per i “corner” ospitati all’interno dei bar sarà necessario aspettare le nuove disposizioni governative.