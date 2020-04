I Cittadini contro le mafie e la corruzione: Solidarietà e Vicinanza al dottor Catello Maresca

L’Ufficio di Presidenza nazionale dell’Associazione di Volontariato I Cittadini contro le mafie e la corruzione, esprime piena ed incondizionata solidarietà e vicinanza al dottor Catello Maresca, per le minacce ricevute da sodali ed esponenti della criminalità organizzata. Il dottor Maresca ha sostenuto con coraggio, a nostro avviso giustamente, contrarietà alle scelte politiche tese a svuotare le carceri, permettendo a pericolosi capi e gregari delle mafie di tornare liberi in una fase difficile, sia dal punto di vista economico che sociale, per il nostro Paese. Il dottor Maresca, oltre ad essere un Magistrato, tra i più capaci ed impegnati sul fronte della lotta alla camorra ha da sempre dimostrato vicinanza a quanti restano a qualsiasi titolo vittime della violenza mafiosa, attraverso iniziative solidali che hanno palesato senso di elevata umanità. A nome di tutti gli aderenti alla nostra Associazione esprimiamo la più convinta vicinanza e il nostro sostegno al dottor Maresca.