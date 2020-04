Turismo, Milazzo (PPE-FI): “Nella riunione di Delegazione con Berlusconi ho sottolineato l’importanza di misure a sostegno per diminuire la pressione fiscale”

Bruxelles, 22/04/2020: In vista del Consiglio europeo di domani, si è svolta ieri una riunione in videoconferenza dei deputati europei di Forza Italia, presieduta dal Presidente Silvio Berlusconi. Un incontro per raccogliere idee e studiare strategie per fronteggiare la crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus. Nel corso della riunione il Presidente Silvio Berlusconi ha sottolineato la “necessità che l’Unione europea metta in campo misure per limitare la diffusione del virus, per promuovere la ricerca del vaccino e, sin da subito, per sostenere le economie”. In questo contesto tutti gli eurodeputati hanno espresso l’auspicio che i Capi di Stato e di governo trovino un’intesa sui cosiddetti “recovery bond”.

Un’attenzione particolare al settore del turismo è stata rivolta dall’onorevole siciliano Giuseppe Milazzo. Durante la videoconferenza, l’Eurodeputato ha evidenziato “la necessità di intervenire con immediatezza a sostegno del turismo e degli imprenditori attraverso un rafforzamento dei trasferimenti agli Enti locali, per diminuire la pressione fiscale”