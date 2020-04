Emergenza Covid, Di Caro e Mangiacavallo (M5S) chiedono un Centro d’eccellenza per le malattie infettive a Ribera

Mozione all’Ars per impegnare il governo Musumeci a rivalutare l’ospedale “Fratelli Parlapiano” per farne una struttura di riferimento regionale

PALERMO (22 aprile 2020) – Istituire un centro regionale specializzato in malattie infettive, con annesso Covid hospital e pronto soccorso dedicato, nel presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera: la proposta viene dai parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, Giovanni Di Caro e Matteo Mangiacavallo. Una mozione all’Ars per impegnare il governo regionale è stata presentata da Di Caro.

Per i due deputati regionali, “il presidio di Ribera ben si presta allo scopo – sottolineano – ma va mantenuta la piena efficienza della struttura, anziché declassificarlo e trasformare il pronto soccorso in Pte (presidio territoriale di emergenza), come vorrebbe attualmente il piano sanitario. Vanno inoltre apportate le necessarie modifiche strutturali per rendere l’ospedale efficiente e sicuro e confermarlo come punto di riferimento per i comuni dei monti sicani. Quello di Ribera è infatti un presidio fondamentale per la popolazione e questa funzione è ancora più importante in vista della cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus”.

“Riteniamo – aggiungono Di Caro e Mangiacavallo – che sia essenziale agire con nuove strategie, percorsi specifici e strutture dedicate per far fronte ad eventuali e nuove emergenze sanitarie e questa parte del territorio della provincia di Agrigento – versante Sud della regione, notoriamente più esposto al rischio di contaminazione e di patologie infettive gravi provenienti dalle popolazioni extracomunitarie che annualmente sbarcano sulle coste siciliane – andrebbe dotato di una struttura sanitaria d’eccellenza, che possa svolgere un’attività di cura e ricerca sulle malattie infettive”, concludono i deputati M5S.