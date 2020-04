Daily Jackpot, a Palermo centrata una vincita da 13.837 euro

ROMA – La Sicilia si conferma regione fortunata grazie al Daily Jackpot targato 888casino collezionando vincite complessive per 37.587 euro grazie ai tre DJ realizzati. Come riporta Agipronews, è stato un testa a testa tra Palermo e Catania con il capoluogo di regione che conquista il primo posto sul filo grazie a un premio di 13.837 euro che supera di soli tre euro la vincita della città etnea. Messina si assesta sul terzo gradino del podio grazie a un premio di quasi 10 mila euro. Lo scorso mese sono stati centrati in totale in Italia 62 Jackpot e le vincite hanno superato i 531 mila euro complessivi con una media giornaliera di oltre 17 mila euro per chi ha centrato i Daily Jackpot.