Ars. Tagliati i fondi ai Comuni, a vuoto emendamento 5 stelle per ripristinare le somme del passato bilancio

Il deputato Luigi Sunseri: “Ci riproveremo in aula”

“Il destino dei Comuni non può essere lasciato appeso all’eventuale accordo con lo Stato o all’impiego di risorse europee. I Comuni devono avere certezze e devono averle ora. Purtroppo il nostro emendamento che assicurava loro le stesse somme del precedente bilancio non è andato a buon fine”.

Lo afferma il deputato M5S Luigi Sunseri, componente della commissione Bilancio dell’Ars, e firmatario dell’emendamento che riportava nel bilancio regionale 2020 le stesse risorse finanziarie previste nel 2019, ovvero 340 milioni di parte corrente in favore dei Comuni.

L’emendamento ha trovato la strada sbarrata per l’assenza dei dirigenti generali che avrebbero dovuto firmare per lo spostamento delle somme in bilancio.

“Non tutto è perduto – dice Sunseri – ripresenteremo l’emendamento in aula. Ho già stimolato il governo a trovare coperture differenti per trovare una soluzione che rimpingui il Fondo destinato ai Comuni. La Regione non può dare incertezze ai suoi Comuni, non sono l’ultimo vagone della carrozza”.