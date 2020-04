I GIORNI DELLA PESTE – di Carlo Ruta

Uscirà il 28 aprile, firmato da Carlo Ruta, “I GIORNI DELLA PESTE”, che inaugura la collana “PASSATO E PRESENTE”, strutturata in questo periodo di isolamento, per reagire. Si tratta di un’analisi di ciò sta avvenendo, fatta, passo passo, con l’occhio al tragico che ci scorre davanti ma al lume della storia, rimarcando le fratture che sconvolgono gli assetti della vita e che spingono ad una autoanalisi profonda. Una riflessione in progress, sofferta e lucida, obiettiva, che scandaglia radici di un dramma forse prevedibile, che chiama in causa un modo di vivere e un mondo. Sono già aperte le prenotazioni che potete inviare a edizionidistoria@gmail.com o via messaggio su questa pagina. A chi lo prenota in questi giorni, le copie arriveranno firmate dall’autore.