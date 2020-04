Coronavirus. Plauso della Ugl alla Giunta Musumeci per l’approvazione del “Fondo Sicilia”. “Con 900 milioni ossigeno a imprese e famiglie”

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia che la Giunta regionale, ha approvato la Legge di bilancio che, tra le altre norme, prevede l’appostamento di 900 milioni in favore delle imprese e delle famiglie che stanno vivendo questo momento di singolare emergenza.” Lo dichiarano Massimo Saeli, segretario regionale della Ugl credito, ed il segretario della Ugl Sicilia Giuseppe Messina che, nel ringraziare il presidente Nello Musumeci e gli assessori regionali per il rilevante lavoro profuso a tutela dei siciliani, auspicano adesso una rapida approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana. “Confidiamo nel senso di responsabilità dei deputati, perchè diano presto il via libera a questa misura consistente utile a tamponare le difficoltà odierne e ad assicurare l’avvio di un rilancio economico e produttivo nell’isola, grazie alla rimodulazione di fondi europei della programmazione 2014/2020. Ci auguriamo, infine, che il fondo per il “Finanziamento al consumo per le famiglie” assegnato all’Irfis possa essere gestito da quanti più istituti di finanziari regionali (ovvero Irfis, Ircac e Crias) è possibile – concludono Saeli e Messina – considerato che si prevedono decine di migliaia di richieste. Così si potrà fare in modo di non ingolfare l’Irfis, evitando nel contempo di stipulare eventuali accordi con le banche, avendo già in casa strutture pronte e preparate a smaltire l’ondata di istanze.”