Sicilia – Di Caro (M5S): “Non ci sono le condizioni per la campagna elettorale, rinviare in autunno le elezioni amministrative di giugno”

Interrogazione del deputato diretta al presidente della Regione e all’assessore delle Autonomie locali per chiedere il posticipo delle consultazioni a causa dell’emergenza Covid-19.

“L’emergenza Covid-19 tuttora, purtroppo, in corso, non consente assolutamente di pianificare le campagne elettorali, le amministrative di giugno vanno rinviate in autunno”.

E’ quello che chiede il deputato del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, con una interrogazione diretta al presidente della Regione Musumeci e all’assessore delle Autonomie locali Grasso.

“Le elezioni previste in un primo tempo a maggio – afferma Di Caro – per l’emergenza Coronavirus sono già state rinviate al 14 giugno con turni di ballottaggio calendarizzati per il 28 giugno. Purtroppo l’emergenza sanitaria è ancora in corso e non consente assolutamente di poter pianificare le campagne elettorali per il rinnovo delle amministrazioni locali previste in 61 comuni siciliani e che coinvolgeranno oltre 750 mila elettori”