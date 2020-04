Gli incontri politici vanno in diretta facebook: prossimi Sciascia e Grande Milano

Il coronavirus si è portato via tutti gli incontri politici e culturali? Li facciamo noi in diretta facebook. Milano prima della pandemia era ricca di incontri dove si parlava di politica e cultura: per chi vuole ancora seguirli la Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ il martedì e il venerdì sera li fa in diretta sulla sua pagina facebook. Dopo l’incontro tenutosi martedì sera su “Caffé Cazzavillan 1: Consigli Comunali in epoca Coronavirus” con Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano, Francesca Pontani, consigliera comunale di Italia Viva a Monza e Alessio Alberti, consigliere comunale di Italia Viva a Desio (provincia di Monza) venerdì sera si parla di “il Manzoni secondo Sciascia” e martedì prossimo “che fine ha fatto la Grande Milano?”.

Di Sciascia parleranno: Roberta De Luca, segretario della Associazione Amici di Sciascia e Maurizio Pistorio, Professore di Lettere e militante dell’Osservatorio carcere Lucio Berté.

Della Grande Milano e della Città metropolitana di Milano parleranno Bruno Dapei, ex presidente del Consiglio Provinciale di Milano, Forza Italia e Guido Rovi, ex-consigliere comunale a Como moderati da Loris Costa.

In ognuno di questi incontri gli spettatori potranno fare domande via commento facebook e i più attivi potrebbero apparire in video.

Venerdì della prossima settimana è in preparazione un incontro sul federalismo di Carlo Cattaneo e Gianfranco Miglio.

L’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ è una associazione radicale nata il 3 ottobre 2015 a Milano. E’ transpartitica e transterritoriale e promuove le battaglie radicali a Milano e in altri territori dove ha o trova militanti.

web: iniziativaradicale.wordpress.com

Twitter: @AirCazzavillan

Facebook: Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”