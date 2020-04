“DIDATTICA A DISTANZA: MANEGGIARE CON CURA”: AL VIA CORSO GRATUITO RIVOLTO AI DOCENTI

Una full immersion per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, in linea con i cambiamenti, tanto repentini quanto inaspettati, dettati dall’emergenza sanitaria in atto, che potrebbe continuare per un periodo di tempo ancora non ipotizzabile.

“Didattica a distanza: maneggiare con cura”: è il titolo dell’iniziativa messa a punto dall’associazione “Il Caleidoscopio” che edita la testata “Madonie Notizie – Il Caleidoscopio” presieduta da Vincenzo Lapunzina, in collaborazione con il CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) di Palermo, diretto dalla professoressa Valentina Chinnici, con l’obiettivo di dare vita a un momento di confronto, ovviamente sul web, grazie al contributo di alcuni professionisti.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 15:30 : i docenti si incontreranno in una sala virtuale e interagiranno con tre relatori, che analizzeranno dai rispettivi angoli visuali di competenza i vari aspetti dell’inedita esperienza.

Si tratta di Luigi Menna, animatore digitale dell’Istituto Superiore “Regina Margherita” di Palermo , esperto in didattica della matematica, Nicolò Renda , psichiatra e presidente della Società Internazionale di Neuropsicocardiologia ed Elisabetta Di Maio, dirigente scolastico dell’ IC 2 di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.

Lo slogan scelto per il corso, gratuito, è #iorestoacasa e mi in-formo; al termine dei lavori, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione da parte del CIDI, ente accreditato presso il MIUR.

Come affermato dal ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina in un recente messaggio inviato ai dirigenti e ai docenti, “questo è certamente un momento delicato per tutti, che richiede uno sforzo e un impegno anche maggiori rispetto al lavoro che quotidianamente svolgete nelle aule scolastiche”.

Ad oggi, seppure in un contesto di grandi difficoltà, la scuola italiana ha risposto bene utilizzando al meglio le risorse del web dove molti docenti, senza preavviso, si sono ritrovati con i loro alunni.

Una dimensione già ben nota a entrambi, che ora si arricchisce di significati nuovi.