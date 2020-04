Rapinano un pensionato. Individuati ed arrestati

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, al termine di complessa attività d’indagine, hanno eseguito l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di un cittadino tunisino e di una ragazza italiana, entrambi venticinquenni e con precedenti di polizia, per aver commesso, in concorso tra loro, una rapina ai danni di un pensionato.

In particolare, le investigazioni condotte dai militari dell’Arma a seguito dell’evento delittuoso, corroborate dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e da mirati riscontri sul territorio, hanno consentito di identificare compiutamente i due autori del reato, i quali, nel pomeriggio del 27 marzo u.s., approfittando dei limitati mezzi di autodifesa di un anziano signore, 81enne, che stava rincasando dopo aver fatto la spesa nei pressi della propria abitazione, gli hanno asportato il portafogli, dopo averlo spintonato e percosso, per poi trattenere le sole banconote (35 euro).

Espletate le formalità di rito, il cittadino tunisino è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia – Capanne, mentre la donna, dopo aver ricevuto la notifica dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia per un periodo di 2 anni, è stata accompagnata presso il proprio domicilio, ove sarà costretta a permanere in orario notturno.