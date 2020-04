Coronavirus, Iervolino (Radicali): polemica sul Mes stucchevole, europeisti chiedano politica fiscale comune

“Questa polemica sul Mes è a dir poco stucchevole. Il fondo salva Stati è uno degli strumenti proposto dall’Eurogruppo per superare la crisi, un prestito di circa trentasei miliardi di euro che non può che far comodo al nostro Paese, soprattutto a tassi di interesse così bassi. Tuttavia è incredibile come gli europeisti di casa nostra si fermino alla difesa di un fondo, seppur utile, senza spendersi, invece, per l’avvio di una politica fiscale comune. Non una parola in favore di quella che, in un momento così difficile per l’Europa, dovrebbe essere la vera sfida da portare avanti contro i sovranisti. Bisognerebbe, al contrario, fare leva sull’unica novità politica degli ultimi anni: la lettera che nove leader degli Stati membri hanno scritto al Consiglio europeo. Era il 25 marzo, oggi quel fronte si è allargato, ma in Italia pare che non se ne accorga nessuno” dichiara Massimiliano Iervolino, Segretario di Radicali Italiani.