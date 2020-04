Coronavirus- Lapo Elkann a Due di Denari su Radio 24: “Tutti italiani testimonial ‘Never give up’”

“Da domani tutti potranno indossare la mascherina italiana di ‘Never give up’. La generosità è la chiave del nostro presente e del futuro. Essendo generosi di animo, cuore e mezzi, tutti uniti e compatti vinceremo questo Covid 19. L’Italia ha dato una grande dimostrazione di forza, di compattezza, di resilienza: siamo un popolo straordinario. Alla campagna di donazioni hanno già aderito tante famiglie, e generalmente i più generosi sono i più umili. La realtà dei fatti è che molte persone in Italia stanno soffrendo e vivendo momenti durissimi.” Lo ha annunciato lo stesso Lapo Elkann a Due di Denari di Debora Rosciani e Mauro Meazza a Radio 24. Dai vip si apre a tutti gli italiani, che diverranno a loro volta testimonial della campagna, l’iniziativa benefica ‘Nevergiveup.tinabia.it’ lanciata dalla fondazione Laps presieduta da Lapo Elkann per sostenere la Croce Rossa italiana nell’emergenza Coronavirus. Accanto ai volti noti di Ronaldo, Buffon, Malagò, Zanardi, Federica Pellegrini, Bebe Vio, tra i primi ad aderire al crowdfunding, sui social tutte le persone persone comuni potranno apparire, indossando la mascherina del tricolore italiano, per supportare la campagna. “Come privilegiato – ha proseguito Lapo Elkann a Radio 24 – mi sento in dovere di aiutare, vogliamo unire e democratizzare questa campagna e portarla in tutte le case italiane perché abbiamo bisogno del supporto e dell’apporto di tutti per far sì che tutte le famiglie abbiano di che mangiare e di che vivere”.