Mes – Non è più il momento delle lotte tra galli. L’Italia è in ginocchio e piange i suoi morti

Abbiamo assistito a un rimpallo di accuse in merito a chi volle il Mes. Non vogliamo entrare nel merito dei modi, del momento e quanto altro, ma siamo stanchi delle beghe politiche, delle accuse, del modo in cui viene amministrato il Paese, senza che si tenga conto di quelle che sono le esigenze degli italiani e le difficoltà di questo triste momento.

Mario Monti, tirato in causa, ha voluto dare anche lui la sua versione su come andarono le cose, su chi governava l’Italia, su chi volle il Mes.

Riteniamo dunque opportuno, se non doveroso, evitare di entrare nella bagarre politica, riportando ed avallando le dichiarazioni di Conte, di Monti, di Salvini o della Meloni.

A tal scopo, e al solo fine di fare chiarezza sul punto che è all’origine della contesa (certamente conosciuto dalle parti in causa) pubblichiamo il comunicato stampa divulgato dall’allora Consiglio dei Ministri, sperando al contempo, che si comprenda che non è più tempo di polemiche e campagne elettorali ma che ci sono un paese in ginocchio, migliaia di morti e milioni di italiani che hanno bisogno di un’assunzione di responsabilità da parte di tutta la classe politica, per superare questo difficile momento.

Scarica il comunicato

Gian J. Morici