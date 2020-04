LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROF. GIUSEPPE CONTE

Egregio Presidente,

ieri sera ho seguito con attenzione la Sua conferenza stampa ed ho apprezzato il Suo approccio decisionista in una situazione grave come quella che sta vivendo il nostro Paese. Nello stesso tempo, però, mi ha meravigliato quanto da Lei affermato circa l’approvazione del MES.

Sicuramente le Sue fonti di informazione sono più affidabili delle mie, ma per taluni aspetti quelle da Lei riferite, almeno per quanto a me noto, sono risultate imprecise e, forse, azzardate considerando che sono state ufficializzate una piattaforma comunicativa di Stato, la RAI.

Lei, se non ho compreso male, ha detto agli italiani che all’approvazione del MES hanno concorso il Senatore Matteo Salvini e l’Onorevole Giorgia Meloni (oggi critici nei Suoi confronti), affermazioni a mio modesto avviso non del tutto esatte. In realtà, come Lei mi insegna, una cosa è l’accettazione di un atto da parte di una Nazione ed altro è la sua ratifica, per cui il coinvolgimento nella vicenda del Senatore Salvini e dell’Onorevole Meloni è forse un po’ pretestuoso.

Infatti, per quanto a me noto, il MES fu sì sottoscritto da Berlusconi, ma venne ratificato nel 2012 con atto ddl n. 5359 dal Governo Monti, con voto contrario della Lega e della Meloni assente alle votazioni.

E’, quindi, azzardato coinvolgere costoro in responsabilità che di fatto non hanno, peraltro con un approccio a dir poco discutibile avendo Lei attaccato due leaders dell’opposizione trasformando quello che doveva essere un momento di informazione in un atto propagandistico.

Governare significa “indirizzare una nave” verso una rotta ben definita. Ebbene Signor Presidente se questa è la rotta da Lei pianificata mi permetto di farLe osservare che si rischia di urtare gli scogli nel momento che la disputa politica viene portata avanti senza contraddittorio, atto straordinario per chi come Lei si è autodefinito avvocato del popolo ed è il Premier di uno Stato a democrazia parlamentare.

Con l’occasione La ringrazio per l’attenzione e Le formulo i miei auguri per una serena Pasqua.

Roma, 11 aprile 2019

Fernando Termentini