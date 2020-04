Una dolce Pasqua per numerose famiglie bisognose con le colombe donate, grazie alla LIFE and LIFE Onlus, da Confartigianato Imprese e ANCoS

Non sarà come quella degli altri anni, ma sicuramente la dolcezza non poteva mancare nella Pasqua 2020 per la generosità che alberga negli animi di tante persone. Grazie a Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Imprese Palermo e di Confartigianato Imprese Sicilia, e a Giusto Arnone, presidente provinciale di ANCoS Confartigianato, alle 7,30 del mattino, nel piazzale della parrocchia “SS. Maria del Carmelo ai Decollati”, un carico di colombe è subito “volato via” alla volta delle case delle famiglie che la LIFE and LIFE Onlus assiste attraverso il Servizio Educativo Domiciliare del Comune di Palermo, di alcuni nuclei familiari che fanno capo ll’associazione Nazionale di Azione sociale “A.N.A.S. G.E.S.” e ad altri seguiti dall’associazione “Cammino D’Amore”.

Un gesto che ha consentito alla LIFE and LIFE di donare parte delle colombe anche alla Conferenza di S.Vincenzo della parrocchia “SS. Maria del Carmelo ai Decollati”, che le ha distribuite alle famiglie di cui si occupa.

«Il nostro è un grazie veramente grande – afferma Valentina Cicirello, vice presidente della LIFE and LIFE, organizzazione umanitaria la cui sede è nei pressi della Stazione Centrale, ma il suo intervento ormai di estende anche ad altre aree territoriali cittadine, laddove si presentano situazioni di bisogno – e va sia a Giuseppe Pezzati sia a Giusto Arnone con cui ormai da tempo collaboriamo. Ai nostri ringraziamenti si uniscono quelli di Francesco Schimmenti, dell’A.N.A.S. G.E.S., per avere fatto in modo che la Pasqua resti quell’occasione per rinascere e guardare a un futuro veramente migliore. In un momento come quello che stiamo tutti vivendo, sapere di non essere soli ci fa credere che veramente andrà tutto bene».