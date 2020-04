Coronavirus. Agrigento – La solidarietà non ha colore

Da giorni sentivano il bisogno di rendersi utili. Era nata così l’iniziativa di dare un piccolo aiuto ai connazionali in difficoltà economiche durante questo periodo. L’idea iniziale di Aghariaha Nosa Julius e di sua moglie lady J, CEO Amenosa Global Concept Limited (sede legale in Nigeria) e lady J African Market e cosmetici in Italia, era infatti quella di aiutare alcune famiglie nigeriane che vivono nella provincia di Agrigento, donando qualche sacchetto di spesa con dentro i prodotti alimentari che vendono nel loro negozio in via Imera.

Ben presto si sono però resi conto che a causa dell’epidemia di Coronavirus le famiglie in difficoltà non erano poche e non erano soltanto quelle nigeriane. L’idea, grazie all’aiuto da parte di loro connazionali, si è dunque allargata agli immigrati provenienti da altri paesi africani. L’epidemia infatti, ha ingigantito il fenomeno della povertà nelle fasce più vulnerabili, tra queste le persone straniere che lavorano – spesso in nero e sottopagati – come badanti o aiuto domestico e che in queste settimane sono state costrette a rimanere a casa senza avere alcun reddito.

Lady J. e il marito non si sono persi d’animo. Preparati i sacchetti con dentro la spesa, hanno iniziato a distribuirli a tutti coloro che avendo appreso dell’iniziativa si sono recati presso il loro negozio. In maniera ordinata, mantenendo le distanze previste dalle misure adottate dal governo e uno per volta, hanno iniziato a fare ingresso nigeriani, senegalesi, ghanesi, albanesi ma anche italiani le cui condizioni economiche evidentemente non sono molto diverse da quelle in cui versano le famiglie degli stranieri.

La coppia ha accolto tutti con un sorriso, porgendo sacchetti colmi di spesa, confezioni di detersivi e quanto altro necessario a far fronte a esigenze immediate. In cambio, non denaro ma tanta gratitudine.

Aghariaha Nosa Julius e sua moglie, oggi hanno distribuito prodotti alimentari a un centinaio famiglie, senza guardare a quale comunità appartenessero o quale lingua parlassero. Cento famiglie tutte uguali, accomunate dal bisogno. “Lady J African Market e cosmetici in Italia” di Agrigento, è uno degli esempi – e in città sono stati molti – di come i momenti di difficoltà ci fanno riscoprire quel sentimento sociale che è il sentirsi parte di una comunità, senza distinzioni di nazionalità, credo religioso o politico.

Forse quest’epidemia ci sta insegnando una grande lezione. Dinanzi le migliaia di morti, non siamo diversi l’uno dall’altro. Non esiste il ricco e il povero, non esiste l’italiano e lo straniero. In un momento così difficile, a volte basta un piccolo gesto, un sorriso, una parola, per ricordarci che viviamo tutti sotto lo stesso cielo.

Gian J. Morici