CORONAVIRUS, UNA LOTTERIA BENEFICA PER L’EMERGENZA: LA PROPOSTA SUL TAVOLO DEL GOVERNO

ROMA – Una Lotteria per raccogliere risorse da destinare alla ripartenza del paese. E’ la proposta di alcuni operatori del settore alle istituzioni, dal Governo all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il progetto, secondo quanto apprende Agipronews, sarebbe “immediatamente realizzabile”, perché potrebbe utilizzare le nuovissime infrastrutture online della Lotteria Italia e le normative nazionali per le lotterie nazionali ad estrazione differita. L’obiettivo, come avviene in tanti paesi del mondo con le lotterie benefiche, è quello di raccogliere fondi per la ricostruzione economica e sanitaria nazionale, al termine dell’emergenza-coronavirus. Inizialmente, la lotteria potrebbe essere giocata online, su tablet, pc o telefono, anche alla luce dei tempi lunghi per la riapertura della rete di vendita. Senza oneri per lo Stato, visto che le lotterie – per definizione – sono sempre in utile e che i rischi d’impresa sono a carico delle società che le gestiscono. Inoltre, lo conferma anche il decreto Dignità in vigore che ha escluso le lotterie dal divieto di pubblicità, sono prive di rischi di ludopatia. Un’operazione benefica insomma, che da oggi è sul tavolo del Governo e del regolatore dei giochi.

CORONAVIRUS – IDEA LOTTERIA PER L’EMERGENZA: IN UK E NUOVA ZELANDA LE “GOOD CAUSES” CONTRO IL COVID-19

ROMA – In Inghilterra il National Lottery Community Fund ha destinato 370 milioni di sterline ad enti di beneficenza di piccole e medie dimensioni, per fronteggiare l’aumento della domanda di assistenza a causa dell’emergenza Coronavirus. In Irlanda, riferisce Agipronews, la lotteria nazionale donerà 16 milioni di euro di vincite non riscosse, mentre in Nuova Zelanda la vendita online dei biglietti di Lotto NZ garantirà una percentuale da devolvere in beneficenza. Enti e associazioni impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus sono entrati di diritto tra le “good causes” scelte dalle principali lotterie estere per donare parte degli incassi in beneficenza. L’Italia, adesso, è vicina a fare un passo ulteriore, creando una Lotteria ad hoc per raccogliere fondi per la ricostruzione economica e sanitaria nazionale. Nel nostro paese il legame lotteria-beneficenza ha una lunga tradizione: l’esempio più recente è rappresentato dalla lotteria nazionale – indetta dal 2015 al 2017 – abbinata al Premio Louis Braille, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con una parte del ricavato della vendita dei biglietti destinato all’Unione.