L’EBAT RAGUSA ACQUISTA MASCHERINE DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI E DONA UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO CARDIOLOGICO ALL’OSPEDALE “GIOVANNI PAOLO II”

L’Ente bilaterale agricolo territoriale-Ebat Ragusa, presieduto da Maria Concetta Di Gregorio, ha destinato 60 mila euro del proprio bilancio per l’acquisto di mascherine monouso che saranno distribuite ai lavoratori. In questo modo l’Ebat, composto da Flai Cgil-Fai Cisl-Uila Uil e da Cia-Coldiretti-Confagricoltura, vuole rispondere sia pure in parte all’esigenza di dispositivi di protezione individuale che nel settore primario, in piena attività malgrado l’emergenza Coronavirus, è particolarmente diffusa e urgente. La richiesta delle mascherine sarà fatta all’ente dalle aziende agricole, in funzione degli assunti.

L’Ebat Ragusa, infine, ha concordato con la Direzione dell’Asp di Ragusa la donazione di una centrale di monitoraggio per la refertazione cardiologica dei pazienti critici e colpiti da Covid-19. L’apparecchiatura sarà installata nell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.