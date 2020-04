DL APRILE, ENTI LOCALI \ CASTELLI, “PER I SINDACI UN CURA COMUNI”

Roma – “Capisco la tensione e le preoccupazioni, ma voglio tranquillizzare tutti i Sindaci. Le interlocuzioni costanti di queste settimane, formali e non, rappresentano la base dei contenuti dei prossimi provvedimenti normativi che, all’interno del Decreto di Aprile, riguarderanno in modo specifico gli Enti Locali. Saranno norme tutte volte a garantire la prosecuzione dell’erogazione dei servizi pubblici e il recupero del mancato gettito, anche attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie. Nessun Sindaco verrà lasciato indietro, a maggior ragione ora che, in prima linea, stanno dimostrando l’essenzialità della presenza dello Stato a livello territoriale. Non abbiamo mai fatto mancare l’attenzione per gli Enti locali. E non avverrà adesso”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.