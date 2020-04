Coronavirus, Radicali: inaccettabile chiusura dei porti

“Uniamo la nostra voce a quella delle organizzazioni non governative che nelle ultime ore si sono espresse contro la chiusura dei porti italiani, definiti luogo non sicuro a causa della pandemia di covid-19. In una fase di emergenza sanitaria che non risparmia, purtroppo, gli altri paesi del Mediterraneo, un tale provvedimento risulta ancora più inopportuno. Condividiamo le preoccupazioni delle organizzazioni rispetto alle conseguenze di questa decisione per i migranti e i rifugiati in fuga, persone già estremamente vulnerabili. Che fine faranno?” dichiarano Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani. “Nonostante le gravi difficoltà del momento, continuiamo a essere in grado, come paese, di gestire l’arrivo di migranti e rifugiati e di garantire loro un posto sicuro: deve continuare a prevalere il diritto internazionale”.