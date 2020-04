BBGR ITALIA DONA LAC AGLI OSPEDALI MILANESI SAN CARLO BORROMEO E ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Aprile 2020 – Un contributo concreto per supportare in maniera diretta coloro che quotidianamente combattono in prima linea per la salute di tutti gli italiani: BBGR Italia dona una fornitura di lenti a contatto giornaliere ( sferiche-toriche-progressive) firmate Galileo agli operatori sanitari degli ospedali milanesi San Carlo Borromeo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che necessitano di correzione visiva, ma che trovano difficoltà ad indossare gli occhiali visto l’uso necessario delle mascherine protettive.

“Salute e benessere delle persone sono una missione condivisa che vi vede in prima linea nell’azione e nel desiderio di superare al più presto questo momento particolarmente difficile” scrive in una lettera Paolo Cassinari, Managing Director di BBGR Italia SpA. “È con immensa riconoscenza, quindi, che vogliamo fare omaggio a tutti voi di un assortimento completo di Lenti a Contatto Galileo, nella speranza che possa aiutarvi anche a guardare al futuro con occhi fiduciosi”.

Un contributo concreto e diretto agli operatori sanitari. Un’azione che si affianca ad un’attività di più ampia scala che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di restare a casa e attenersi alle disposizioni Ministeriali. BBGR Italia, infatti, ha lanciato nelle scorse settimane la campagna #OcchioAlleRegole attraverso i profili Facebook e Instagram di Galileo che sintetizza i comportamenti da tenere per limitare il rischio di contagio e consente agli ottici di condividere i contenuti – in continuo aggiornamento – sui propri canali social o di stamparli ed affiggerli sulle proprie vetrine.

Oggi più che mai, BBGR Italia è vicina a tutti i medici, infermieri e personale sanitario impegnati in questa emergenza ed è al fianco dei professionisti della visione assicurando i propri servizi – customer service e assistenza tecnica, produzione lenti da parte del network internazionale, gestione delle lenti di STOCK pronte a magazzino per una consegna tempestiva, attività di sagomatura e montaggio, logistica e spedizioni – pur garantendo massima sicurezza delle operazioni e tutela della salute dei suoi lavoratori.