Associazione Sicilia Soccorso: Avviata la seconda tranche di distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari sangiovannesi

L’ASSOCIAZIONE SICILIA SOCCORSO E’ STATA ATTIVATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE

SAN GIOVANNI GEMINI – La Sicilia Soccorso comunica che a partire da oggi, giovedì 9 aprile 2020, ha avviato la seconda tranche di distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari sangiovannesi. La consegna sta avvenendo grazie all’impegno dei nostri preziosissimi volontari ed è naturalmente a domicilio per un massimo di due a famiglia. SAN GIOVANNI GEMINI – La Sicilia Soccorso comunica che a partire da oggi, giovedì 9 aprile 2020, ha avviato la seconda tranche di distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari sangiovannesi. La consegna sta avvenendo grazie all’impegno dei nostri preziosissimi volontari ed è naturalmente a domicilio per un massimo di due a famiglia.

Abbiamo iniziato la distribuzione partendo dalla zona bassa di San Giovanni Gemini. Continueremo domani mattina, venerdì 10 aprile 2020, da Piazza Francesco Crispi a salire, fino ad esaurimento delle mascherine messe a disposizione dal Comune. Le ulteriori consegne alla cittadinanza saranno previste subito dopo le festività di Pasqua. Ricordiamo che la mascherina è garantita a tutti e si raccomanda di non sollecitare la consegna.

Noi come Associazione Sicilia Soccorso invitiamo i cittadini di San Giovanni Gemini e della vicina Cammarata al rispetto delle norme governative vigenti. E’ necessario stare a casa, evitare inutili spostamenti se non per comprovate ed irrinunciabili esigenze lavorative, per fare la spesa o per recarsi in farmacia. E’ altresì importantissimo evitare scampagnate, feste di gruppo e uscite fuori porta durante Pasqua e Pasquetta.

Solamente così, rispettando le regole imposte dallo Stato per abbattere il COVID-19, potremo sconfiggere questo terribile virus e tornare al più presto alla tanto desiderata normalità. La nostra Associazione, infine, ne approfitta per ringraziare vivamente i volontari impegnati nella consegna a domicilio delle mascherine all’interno della comunità di San Giovanni Gemini.