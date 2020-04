ECONOMIA \ CASTELLI, “TUTELARE SISTEMA ITALIANO. DOPO GOLDEN POWER, PROSSIMO PASSO NUOVA IRI”

Roma – “Il prossimo passo, dopo il golden power rafforzato, è la costituzione di una nuova Iri. Serve uno scatto di reni ora per una vera ripresa del sistema Italia: o tuteliamo il sistema italiano, la produzione e le quote di mercato oppure la ripresa al termine dell’emergenza potrebbe essere problematica. Dobbiamo realizzare una strategia per tutelare le partecipate e tutte le filiere importanti, parliamo di aziende di valore grandissimo per l’Italia. Guardiamo ad asset strategici, virtuosi e innovativi, non ad aziende decotte. L’obiettivo è chiaro: la tutela dell’interesse nazionale per il bene dei nostri cittadini”.

Lo scrive, su Facebook, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.