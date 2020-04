Corrao (M5S): Cordoglio per scomparsa padre viceministro Cancelleri

Palermo 7 marzo 2020 – “Voglio esprimere il mio più sincero cordoglio a Giancarlo, Azzurra e Vincenzo Cancelleri per la scomparsa del padre avvenuta in queste ore a Caltanissetta. La dipartita del signor Michele mi rattrista anche perché conoscevo bene il legame profondo che legava la famiglia Cancelleri. All’amico Giancarlo do un abbraccio a distanza”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao che esprime cordoglio per la scomparsa del padre del vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri.