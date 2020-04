Coronavirus, appello congiunto AIOM-AIRO-SIE: assicurare il proseguimento delle terapie salva-vita per tutti i pazienti oncologici e onco-ematologici

Appello congiunto

AIOM – Associazione italiana di Oncologia Medica

AIRO – Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica

SIE- Società Italiana di Ematologia

L’emergenza sanitaria e sociale da COVID-19 impone di rivolgere particolare attenzione ai pazienti oncologici e onco-ematologici, resi vulnerabili dalla malattia tumorale o dagli effetti dei trattamenti farmacologici e radioterapici.

La continuità delle terapie farmacologiche, dei trattamenti radioterapici e dei controlli previsti è di fondamentale importanza per la salute e la vita di questi pazienti.

Le Direzioni sanitarie, i medici, e tutti gli operatori sanitari sono impegnati in tutta Italia ad assicurare sia la continuità delle cure ma anche l’adozione delle norme previste al fine di ridurre il rischio di infezioni.

AIOM, AIRO e SIE

nell’intento di incentivare il più possibile il proseguimento delle terapie salvavita per i pazienti oncologici e onco-ematologici e per rassicurare cittadini e caregiver sulle strategie messe in atto dal Governo per tutela della salute dei pazienti e di tutta la popolazione, sulla base dell’esperienza e del buon senso clinico, si rivolgono a pazienti oncologici e onco-ematologici, istituzioni nazionali e regionali e cittadini per:

tutti i pazienti a rivolgersi con fiducia e serenità alle loro strutture di riferimento, dove sono stati attivati protocolli specifici per la protezione dal contagio da COVID-19 invitare le istituzioni nazionali e regionali a facilitare questi percorsi così come indicato nelle Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19