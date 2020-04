25 aprile 2020 #iorestolibero – Una grande raccolta fondi per garantire un tetto e un pasto ai più bisognosi e un evento virtuale per celebrare tutti insieme la liberazione

La raccolta fondi

L’emergenza sanitaria in Italia inizia lentamente ad allentare la pressione: ci vorranno ancora tempo e pazienza – oltre al grande lavoro del personale sanitario innanzitutto – per poterci dire liberi dal virus. Intanto però ci troviamo già a fare i conti con altre emergenze, che occuperanno le nostre vite per molto tempo. Da alcuni giorni si è resa drammaticamente evidente un’emergenza sociale che sta diventando sempre più pressante e che riguarda tutte quelle persone che non hanno un tetto o non hanno accesso a un pasto garantito. Un esercito silenzioso e dolente che si ingrossa ogni giorno, alimentato dalla terribile crisi economica innescata dalle necessarie azioni intraprese per contrastare il dilagare del virus. E mentre l’emergenza sanitaria ci costringe in casa e ci costringerà a ridottissime relazioni sociali ancora per molto tempo, l’emergenza sociale crescerà attorno a noi, toccherà molti di noi, lascerà un segno non meno indelebile di quella del virus.

Ecco perché, proprio in occasione del 25 aprile, i firmatari dell’appello invitano gli italiani a sostenere quelle realtà che lavorano per aiutare quanti affrontano questi tempi in condizioni di maggiori difficoltà. Sono molte le associazioni del terzo settore in tutta Italia che lavorano per sostenere, in vario modo, i bisogni delle persone più fragili. La scelta è caduta su due realtà presenti capillarmente in tutta la penisola, a cui verrà chiesto di fare da capofila rispetto alla rete del volontariato che è la prima linea dell’emergenza sociale sui territori: la Caritas Italiana e la Croce Rossa Italiana.

La destinazione dei fondi sarà verificata da un comitato di garanti: Tito Boeri, Giancarlo Caselli, Enrico Giovannini, Morena Piccinini e Gustavo Zagrebelsky.

Tutti possiamo dare il nostro contributo, ognuno secondo le proprie possibilità, con una libera donazione, già a partire da oggi attraverso il sito www.25aprile2020.it, collegato alla piattaforma GoFundMe.