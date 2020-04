ECONOMIA \ CASTELLI, “CHIUSO PACCHETTO PER PMI, ANDRA’ NEL PROSSIMO DECRETO”

Roma – “Piccoli imprenditori, autonomi e negozianti hanno bisogno di un sostengo in più e sopratutto di fare presto. Per questo voglio ringraziare il Ministro Patuanelli per il grande lavoro fatto, che risponde in modo concreto alle giuste richieste che arrivano dal nostro tessuto produttivo.

Il potenziamento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del Fondo di Garanzia per le PMI con una dotazione di circa 7 miliardi da qui alla fine dell’anno, ed una capacità di generare 100 miliardi di Euro di liquidità, oltre allo snellimento burocratico, grazie alla garanzia al 100% da parte dello Stato, rappresentano lo strumento giusto per supportare la Piccola e Media Impresa.

Ci abbiamo lavorato molto in queste settimane e, dopo la disponibilità da parte della Commissione Europea, abbiamo premuto il piede sull’acceleratore per chiudere velocemente un pacchetto che potesse entrare nel prossimo Decreto”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.