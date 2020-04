Covid-19 Svezia: Prepariamoci a migliaia di morti – Video da Göteborg

La Svezia, dopo non aver adottato nessuna misura di contenimento del virus, si appresta ad affrontare l’epidemia che causerà migliaia di morti.

Ad affermarlo il primo ministro svedese Stefan Lofven che continua comunque a difendere la scelta di non adottare le misure di contenimento in atto in tutti gli altri Paesi europei.

Dopo il video realizzato e pubblicato sul canale Inerro Land, che mostra come la vita sembrasse scorrere tranquillamente nella cittadina di Malmö, tocca alle immagini girate da Raffaella a Göteborg, che ci mostrano come purtroppo le raccomandazioni servano a ben poco…

Il primo video girato nella cittadina di Malmö, postato su gruppi in Svezia, ha suscitato molti consensi ma anche critiche.

C’è stato chi ha dissentito dal titolo (Covid-19 Svezia: Abituatevi a perdere qualche vostro caro ma salviamo l’economia) chiedendo chi mai avesse fatto questa affermazione, senza neppure rendersi conto che non si trattava di una dichiarazione ma di una logica conseguenza di una scelta.

Orbene, oggi che le dichiarazioni del primo ministro svedese, Stefan Lofven, confermano ciò che avevamo detto, in attesa di un secondo video da Malmö, ci chiediamo come reagiranno adesso gli svedesi e, in particolare, quegli italiani che vivendo in Svezia avevano mosso pesanti critiche tanto all’autore del video quanto a noi che lo avevamo pubblicato.

Se il governo svedese confidava sul senso di responsabilità dei cittadini, che sono stati invitati a mantenere le distanze sociali per combattere il Coronavirus, le immagini di Raffaella a Göteborg, ci dimostrano che come accaduto inizialmente in Italia, senza fare ricorso a misure drastiche c’è ben poco da sperare…

Gian J. Morici